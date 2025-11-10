Бесплатный транспорт для детей разделил мнения: Милонов за контроль, а не за свободу

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Общество

В Госдуме не поддержали инициативу об установлении бесплатного проезда для детей до 14 лет.

салон автобуса
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
салон автобуса

Зампред комитета по защите семьи Виталий Милонов заявил, что такая мера создаст риски для безопасности школьников в крупных городах.

Опасения депутата

По мнению Милонова, полностью свободный проезд для детей может привести к бесконтрольному передвижению несовершеннолетних. Он подчеркнул, что без системы учёта маршрутов школьники смогут ездить "куда угодно и с кем угодно", что особенно опасно для мегаполисов, пишет Газета.Ru.

"Ну вот представьте, будет абсолютно бесконтрольный проезд, бесплатный для детей. Чем они будут заниматься? Куда они поедут? Кто будет это контролировать?" — сказал Виталий Милонов.

Он предложил внедрить компромиссный вариант — электронную карту, совмещённую со школьной, где будут прописаны разрешённые маршруты.

По словам парламентария, подобная система позволит ограничить передвижение детей и даст родителям возможность отслеживать поездки в режиме реального времени.

Аргументы и опыт регионов

Милонов напомнил, что и в советские годы школьники платили за проезд, хотя сумма была символической. Он уверен, что проезд и сегодня должен оставаться "практически бесплатным, но не полностью". В качестве примера депутат привёл Санкт-Петербург, где уже действует карта школьника с возможностью электронного учёта и контроля маршрутов.

Депутат считает, что другим регионам следует перенять этот опыт и внедрить аналогичные решения, обеспечивающие технологичность и безопасность. "Технологичность этой карты должна, безусловно, содержать сведения, и некий трекинг должен осуществляться, по какому маршруту, когда ребёнок поехал, потому что родители должны это видеть", — отметил он.

Инициатива общественников

Предложение о введении бесплатного проезда для детей ранее озвучил замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб в разговоре с агентством ТАСС. По его мнению, бесплатный транспорт для школьников можно компенсировать повышением стоимости билетов для взрослых пассажиров. Однако, как показала реакция депутатов, идея встретила неоднозначную оценку — в первую очередь из-за вопросов безопасности и организации контроля.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
