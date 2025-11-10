Шанс на счастливую жизнь: как уберечь ребенка от случайной профессии

Чтобы подросток сделал осознанный выбор будущей профессии, важно заранее знакомить его с различными направлениями деятельности и давать возможность пробовать себя в разных сферах. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала психолог, карьерный консультант Анна Мухина.

Она отметила, что выбор профессии начинается с информации. Родителям стоит рассказывать ребенку о своей работе, знакомить с разными сферами и помогать формировать широкий кругозор еще до подросткового возраста.

"Любой выбор начинается с информации. Невозможно сделать осознанный выбор, если человек не знает, какие возможности перед ним открыты. Поэтому важно, чтобы ребенок получал знания о разных профессиях заранее, а не в тот момент, когда нужно срочно определяться с направлением обучения", — подчеркнула Мухина.

По ее словам, подростку необходимо пробовать себя в различных видах деятельности — от кружков и секций до творческих и технических занятий. Она подчеркнула, что не стоит заставлять продолжать делать то, что не вызывает интереса, ведь даже отказ от выбранного направления помогает понять свои интересы.

"Чтобы понять, что действительно нравится, нужно пробовать. Невозможно оценить что-то только со стороны — важен личный опыт, сравнение и осознание своих ощущений. Даже если занятие не понравилось, это тоже результат: подросток понял, что ему ближе что-то другое", — пояснила Мухина.

Эксперт добавила, что полезно обращаться к специалистам по профориентации. В таких центрах подростки могут пройти тестирование, определить сильные стороны и получить рекомендации по выбору профессии и подходящих учебных заведений. По словам Мухиной, подобные консультации особенно полезны при выборе профильного класса или подготовки к поступлению.