Как прошёл Оренбургский казачий круг

В Оренбурге прошёл казачий круг, собравший представителей казачьих войск из разных регионов России. Мероприятие стало важной площадкой для обсуждения текущих дел и укрепления традиций.

Фото: Фото пресс-службы Всероссийского казачьего общества Оренбургский казачий круг

Участники и представители

На круге присутствовали около 250 казаков — представителей войска из пяти регионов России. Всероссийское казачье общество представил заместитель атамана по госслужбе казачества, взаимодействию с Вооружёнными Силами и правоохранительными органами Валерий Ефремов.

О чём совещались

Перед началом круга состоялся Совет атаманов, на котором была утверждена повестка мероприятия. В неё вошли отчёт войскового атамана о деятельности за год, внесение изменений в устав Оренбургского казачьего войска и утверждение структуры чинов. Важным моментом стало единогласное принятие в состав войска Третьего (Троицкого) отдела.

От Русской Православной Церкви по благословению митрополита Уфимского и Башкортостанского Никона была передана Табынская икона Пресвятой Богородицы. Это не только видимый образ, но и символ духовной поддержки и новой жизни под покровительством Божией Матери. Ожидается, что святыня будет перевезена в Екатеринбург и будет храниться в войсковом храме — Храме-Памятнике на Крови.

Награждение

В ходе круга отличившимся казакам были вручены награды министерства обороны, Всероссийского казачьего войска и Оренбургского казачьего войска. Под крики "Любо" казаки говорили традиционный ответ: "Служу казачеству, России и вере православной!"