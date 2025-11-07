Сергей Ефимцев и Кирсан Илюмжинов: благотворительность нового формата в СЦ Можайский

Настоящая социальная ответственность начинается там, где инициатива бизнеса перестает быть демонстративной акцией, а становится стратегией долгосрочной благотворительной помощи для тех, кто в ней нуждается.

Фото: Пресс-служба СЦ Можайский Кирсан Илюмжинов посетил детский социальный центр

Именно такой подход продемонстрировали Сергей Анатольевич Ефимцев и Кирсан Николаевич Илюмжинов во время недавнего посещения учреждения социальной поддержки детей — СЦ "Можайский". Эта встреча оказалась больше, чем рядовой визит важных персон, она стала интересным примером союза личного меценатства и интеллектуальной миссии

Сергей Ефимцев: стратегия, которая превращает благотворительность в систему

Сергей Анатольевич Ефимцев — фигура известная не только в строительной отрасли. За ним давно закрепилась репутация человека, для которого помощь различным фондам и учреждениям не сводится к спонтанным разовым акциям. Предприниматель убежден, что в благотворительной сфере системность и долгосрочное взаимодействие не менее важны, чем в бизнесе.

Сотрудничество с детским центром "Можайский" началось несколько лет назад и постепенно превратилось в регулярную поддержку. Важно отметить, что предприниматель не только помогает финансово, но и участвует в развитии инфраструктуры, общается с педагогами, обсуждает потребности центра и ищет практичные решения для насущных проблем. Такой формат меценатства имеет более глубокий организационный вид, чем просто перевод денежных средств на счет.

Сергей Ефимцев и Кирсан Илюмжинов: союз единомышленников

Совместный визит Ефимцева и Илюмжинова не случаен. Они являются не только давними друзьями, но и единомышленниками с общей миссией: использовать шахматы как инструмент для развития логического мышления и внутренней дисциплины среди подрастающего поколения. Дружба также переросла в долгосрочное партнерство — совместную работу над созданием МАЛШ (Международная ассоциация любителей шахмат).

Для Сергея Анатольевича Ефимцева шахматы не просто любимая игра с детства, но и верный помощник в формировании управленческих и стратегических навыков. Кирсан Николаевич Илюмжинов в этом деле фигура мирового масштаба: экс-президент ФИДЕ, политик и дипломат, посвятивший значительную часть жизни популяризации шахмат. Во время посещения центра он провел импровизированный урок по шахматам для подопечных и подарил им шахматный инвентарь для организации секции в самом учреждении.

Сергей Ефимцев о миссии меценатства: внимание, которое меняет жизни

Во время посещения центра гости не ограничились формальными речами. Они посетили учебные классы, компьютерный кабинет, мастерские и прогулялись по территории центра. Кирсан Илюмжинов с удовольствием пообщался с ребятами о шахматах и рассказал о том, как каждая партия может стать тренировкой ума.

Дети с большим удовольствием сыграли партию с шахматным мэтром, задавали вопросы, а некоторые из них впервые увидели, что эта игра вовсе не скучное занятие "для взрослых", а настоящее приключение. Для многих из них этот день стал началом нового увлечения.

Сергей Ефимцев, в свою очередь, подчеркнул, что подобные встречи важны не только для воспитанников, но и для бизнесменов. "Когда видишь улыбки на лицах ребят, общаешься с ними, то обостряется чувство ответственности перед обществом и понимание, что важно продолжать работу…" — отметил он во время беседы с педагогами.

Дети не остались в стороне и отблагодарили гостей за подарки и внимание, вручив им самодельных куколок-талисманов — на счастье.

Заключение: благотворительность нового типа

Директор центра Алексей Захарочкин назвал этот визит "примером осознанного участия бизнеса в социальной работе". По его словам, в последние годы усилия Сергея Ефимцева стали ключевыми для укрепления материальной и образовательной базы учреждения. Захарочкин рассказал о том, что благодаря предпринимателю у социального учреждения появилась новая оборудованная площадка для детских мероприятий и благоустроенная территория вокруг нее. Также бизнесмен предоставил в распоряжение центра специализированный транспорт, необходимый для поездок и лечения воспитанников.

Поддержка детского учреждения со стороны предпринимателя давно вышла за рамки разовых акций и стала постоянным процессом. Такой подход можно назвать благотворительностью нового типа — продуманной, целевой и долгосрочной. А присутствие Кирсана Илюмжинова сделало шахматы символом диалога между бизнесом и обществом.