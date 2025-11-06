Эмоции под прицелом: мошенники придумали способ зарабатывать на тревоге и сочувствии

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Общество

В сети участились случаи, когда мошенники взламывают аккаунты российских военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, и от их имени просят деньги у родственников и друзей. Об этом сообщает сенатор Артем Шейкин.

По словам политика, злоумышленники используют новые методы социальной инженерии, эксплуатируя доверие и патриотические чувства граждан.

Как работает схема обмана

По словам сенатора, преступники действуют предельно цинично. Они создают реалистичные сценарии общения, копируя стиль и лексику конкретных людей. Мошенники используют фотографии, имена, даже речевые обороты, характерные для взломанного пользователя.

"Это одна из самых циничных схем, которые появились за последнее время. Мошенники стремятся играть на самом уязвимом — человеческом сочувствии и страхе за своего близкого", — рассказал сенатор Артем Шейкин.

Жертве поступает сообщение якобы от знакомого военнослужащего, который сообщает, что у него нет доступа к банку и просит срочно перевести деньги. Получатель, испытывая тревогу, часто действует импульсивно, не проверяя информацию. По словам Шейкина, именно на этом эмоциональном фоне злоумышленники и зарабатывают, пишет Газета.Ru.

Почему мошенники становятся убедительнее

Сенатор отмечает, что преступники всё чаще прибегают к продуманным психологическим приёмам. Они апеллируют к патриотизму, чувству долга и ответственности, заставляя человека действовать немедленно. Отсылка к трудностям связи или "зоне боевых действий" делает историю правдоподобной.

Шейкин подчеркивает, что подобные схемы стали возможны из-за низкого уровня цифровой гигиены. Слабые пароли, публикации личных данных и отсутствие двухфакторной аутентификации дают мошенникам возможность получить доступ к аккаунтам в соцсетях и мессенджерах.

Как защитить себя от взлома

Эксперт рекомендует использовать простые, но эффективные меры защиты. Прежде всего, стоит критически относиться к любым финансовым просьбам, даже если они поступают от знакомых людей.

"Россиянам важно понимать: любые просьбы о переводах денег, даже от знакомых, нужно проверять альтернативным способом — позвонить человеку по известному вам контакту, уточнить у родственников или общих друзей, заранее договориться, например, о вашем совместном "пароле”, по которому вы точно могли бы идентифицировать друг друга", — заявил Шейкин.

Кроме того, сенатор советует включать двухфакторную аутентификацию, избегать публикации личных данных в открытых источниках и при выявлении подозрительных аккаунтов обращаться в правоохранительные органы. Чем раньше произойдет блокировка взломанных страниц, тем меньше шансов, что мошенники обманут других пользователей.

