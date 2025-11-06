Атаман Кузнецов: казаки продолжают быть верными заветам отцов

В заседании Совета при президенте по межнациональным отношениям, которое провёл Верховный главнокомандующий Владимир Путин, принял участие атаман Всероссийского казачьего воинства Виталий Кузнецов.
Поводом для встречи стало обсуждение вопросов укрепления межнационального согласия. Особое значение этому придаёт и отмечавшийся 4 ноября День народного единства.
Виталий Кузнецов подчеркнул, что от сплочённости и взаимопонимания между народами зависит мир и процветание страны.
Атаман поддержал инициативу совета и предложил рассмотреть возможность объявления следующего года Годом единства народов России. По его словам, это решение найдёт горячий отклик в сердцах граждан и станет важным шагом в укреплении национального согласия.
"Российское казачество испокон веков стоит на страже интересов Отечества. Для нас священны слова: "Нет уз святее товарищества”, — отметил Виталий Кузнецов.
Он напомнил, что во все времена казачьи войска служили примером веротерпимости и взаимного уважения народов, объединённых любовью к Родине.
Сегодня традиции предков продолжаются. В добровольческих казачьих подразделениях российских вооружённых сил сражаются представители всех народов нашей страны — русские, татары, чеченцы, башкиры, якуты, дагестанцы и другие.
Бойцы горячо поблагодарили президента и правительство за ту поддержку, которую они оказывают казачеству.
На Большом круге, который прошёл в Храме Христа Спасителя, казаки единодушно поддержали курс президента в отстаивании национальных интересов…
"Мы готовы и впредь служить России — укреплять гражданское единство, развивать мощь и влияние нашего Отечества в мире", — подчеркнул атаман Всероссийского казачьего воинства.
