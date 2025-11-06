Атаман Кузнецов: казаки продолжают быть верными заветам отцов

В заседании Совета при президенте по межнациональным отношениям, которое провёл Верховный главнокомандующий Владимир Путин, принял участие атаман Всероссийского казачьего воинства Виталий Кузнецов.

Фото: Фото пресс-службы Всероссийского казачьего общества Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов

Единство народов — главная тема

Поводом для встречи стало обсуждение вопросов укрепления межнационального согласия. Особое значение этому придаёт и отмечавшийся 4 ноября День народного единства.

Виталий Кузнецов подчеркнул, что от сплочённости и взаимопонимания между народами зависит мир и процветание страны.

2026 — Год единства народов России

Атаман поддержал инициативу совета и предложил рассмотреть возможность объявления следующего года Годом единства народов России. По его словам, это решение найдёт горячий отклик в сердцах граждан и станет важным шагом в укреплении национального согласия.

"Российское казачество испокон веков стоит на страже интересов Отечества. Для нас священны слова: "Нет уз святее товарищества”, — отметил Виталий Кузнецов.

Он напомнил, что во все времена казачьи войска служили примером веротерпимости и взаимного уважения народов, объединённых любовью к Родине.

На фронтах и в тылу — казаки вместе с народом

Сегодня традиции предков продолжаются. В добровольческих казачьих подразделениях российских вооружённых сил сражаются представители всех народов нашей страны — русские, татары, чеченцы, башкиры, якуты, дагестанцы и другие.

Бойцы горячо поблагодарили президента и правительство за ту поддержку, которую они оказывают казачеству.

На Большом круге, который прошёл в Храме Христа Спасителя, казаки единодушно поддержали курс президента в отстаивании национальных интересов…

"Мы готовы и впредь служить России — укреплять гражданское единство, развивать мощь и влияние нашего Отечества в мире", — подчеркнул атаман Всероссийского казачьего воинства.