В Госдуме раскритиковали идею сократить летние каникулы школьников

Сокращение летних каникул в России не имеет смысла и не принесет пользы ученикам. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал депутат Госдумы, член Комитета по просвещению, публицист и политический консультант Анатолий Вассерман.

Фото: ru.freepik.com/freepik Дети в школе

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская предложила сократить летние каникулы с трех до двух месяцев, сделав июнь учебным.

По словам Вассермана, сокращение летнего отдыха противоречит логике образовательного процесса и особенностям российского климата. Он напомнил, что лето в России — это единственное время, когда дети могут полноценно восстановить здоровье после учебного года. Кроме того, увеличение учебного периода не решит проблему перегрузки школьников, так как ее корень — в неэффективной методике преподавания.

"Лето в нашем климате — время для восстановления здоровья, и сокращать его нельзя. Проблемы не в объеме учебной программы, а в ошибочной методике обучения. Вместо формирования целостного понимания мира школьников заставляют заучивать отдельные факты", — отметил Вассерман.

Он подчеркнул, что российская система образования постепенно возвращается к классическим принципам, где главное — понимание закономерностей и причинно-следственных связей. По его словам, именно такой подход делает обучение эффективным и снимает необходимость удлинять учебный год.

"Если пойти по пути увеличения срока обучения, мы будем устранять последствия, а не причины. Это приведет к ухудшению качества образования и закреплению системных ошибок. Поэтому переводить июнь в учебный режим нет необходимости", — заключил парламентарий.