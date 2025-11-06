Россиянкам подсказали, как пройти беременность с комфортом и не разориться

Полис добровольного медицинского страхования (ДМС) помогает женщинам пройти беременность в комфортных условиях, выбрать врача и клинику, при этом оптимизировав расходы. О развитии страховых программ для беременных и перспективах рынка ДМС в беседе с Pravda.Ru рассказала медицинский коммерческий директор страховой компании "Лучи" Наталья Красненкова.

Фото: freepik.com by wavebreakmedia_micro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Беременная женщина на УЗИ

По словам эксперта, сегодня в России существует три основных формата ведения беременности: бесплатное по ОМС, платное и через программы ДМС. Бесплатное наблюдение обеспечивает базовый уровень медицинской помощи, но не позволяет выбирать клинику или врача. Платное ведение, напротив, предоставляет большую свободу, но требует значительных затрат.

Красненкова отметила, что программы ДМС становятся оптимальным решением, сочетающим расширенные возможности с финансовой выгодой. Полис позволяет включить дополнительные обследования, консультации узких специалистов, повторные УЗИ и даже курсы для будущих родителей. При этом общие расходы оказываются ниже, чем при оплате тех же услуг напрямую.

"Значительный интерес к таким продуктам проявляют и работодатели. Все больше компаний включают в корпоративные программы ДМС опции, связанные с ведением беременности. Это эффективный инструмент удержания сотрудниц, особенно в отраслях с высокой конкуренцией за квалифицированные кадры", — отметила Красненкова.

Она подчеркнула, что аналогичные тенденции наблюдаются и за рубежом. В Европе и США страховые продукты для беременных включают не только медицинское наблюдение, но и психологическую поддержку, консультации нутрициологов и круглосуточные цифровые сервисы для общения со специалистами.

"На мировом рынке страховых услуг популярны модульные программы репродуктивного здоровья — есть даже варианты с покрытием ЭКО и заморозки яйцеклеток. В России эти решения пока доступны в основном в премиум-сегменте, но базовые элементы уже появляются в массовых продуктах. В ближайшие годы мы увидим больше комплексных предложений, сочетающих медицинское сопровождение с психологической поддержкой", — подчеркнула эксперт.

По словам Красненковой, развитие таких комплексных программ — закономерный ответ страхового рынка на запрос современных женщин, которые хотят не только качественного медицинского наблюдения, но и всесторонней заботы о своем здоровье, комфорте и безопасности во время беременности.