В Госдуме оценили возможность возвращения продовольственных талонов в РФ

Общество

Введение продовольственных талонов на федеральном уровне может привести к коррупционным рискам и снизить эффективность адресной поддержки. Об этом Pravda.Ru рассказала депутат Государственной Думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Фото: commons.wikimedia.org by Биджи, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Ранее портал MK.RU сообщил, что что в Московской области рассматривают возможность введения продовольственных талонов для граждан, оказавшихся в трудной финансовой ситуации.

Бессараб выразила сомнение в том, что система продовольственных талонов может быть эффективно реализована в масштабах всей страны. По ее словам, подобный механизм связан с высокими коррупционными рисками и сложностями в организации честного отбора поставщиков.

"Я не считаю, что такая инициатива будет реализована по всей России. Это крайне сложный механизм, который сопряжен с серьезными коррупционными рисками и неоднозначной процедурой отбора поставщиков. Важно понимать, кто и на каких основаниях сможет участвовать в этой системе", — подчеркнула депутат.

Она подчеркнула, что помощь нуждающимся должна быть адресной и прозрачной. По словам депутата, в России уже действует эффективный инструмент поддержки — социальный контракт, который позволяет человеку не просто получить временную помощь, а выйти из сложной ситуации за счет развития собственных возможностей.

"Действующая система социальной поддержки, включая механизм социального контракта, позволяет оказывать помощь точечно и с реальным результатом. Она дает человеку возможность получить образование, открыть небольшое дело или личное подсобное хозяйство и постепенно улучшить свое положение", — заключила Бессараб.

