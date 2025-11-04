Срочно, прямо сейчас: МВД раскрыло 3 секрета защиты от телефонных мошенников

Телефонные и онлайн-мошенничества остаются одной из самых распространённых угроз в цифровом пространстве. Каждый день тысячи россиян получают звонки или сообщения от злоумышленников, маскирующихся под банки, госслужбы и даже родственников. Чтобы не попасться на уловки, в МВД России подготовили три простых, но действенных рекомендации.
Главное оружие мошенников — спешка. Они стараются заставить человека принять решение "здесь и сейчас", не давая времени подумать. В МВД советуют воспринимать любые слова "срочно", "немедленно", "прямо сейчас" как тревожный сигнал.
"Даже десять секунд паузы позволят лучше обдумать ситуацию", — отметили в Telegram-канале УБК МВД России.
Короткая пауза помогает переключиться с эмоций на логику: задать уточняющий вопрос, вспомнить, с кем вы на самом деле разговариваете, и проверить источник информации.
Мошенники часто действуют через разные платформы — звонки, SMS, мессенджеры, электронную почту. Чтобы не запутаться, специалисты МВД советуют установить один надёжный способ для критически важных действий.
"Выберите единственный способ для критичных действий — например, только личный звонок по известному номеру. Все остальные каналы автоматически под подозрением", — рекомендуют в ведомстве.
Если вам приходит сообщение от банка в мессенджере, не спешите переходить по ссылкам. Лучше самостоятельно позвонить по официальному номеру, указанному на карте или сайте организации.
Сотрудники МВД выделили три основных признака, которые указывают на мошенническую схему:
Срочность - от вас требуют немедленного решения.
Эмоции - злоумышленники вызывают страх, вину или жадность.
Риск и персональные данные - просят сообщить код, пароль или номер карты.
Если в сообщении совпадают хотя бы два таких признака, вероятность обмана крайне высока.
|Сценарий
|Как действует мошенник
|Как распознать
|"Служба безопасности банка"
|Сообщают о "подозрительной операции"
|Срочность, просьба назвать код
|"Родственник в беде"
|Просят деньги на "неотложную помощь"
|Эмоциональное давление
|"Выгодное предложение"
|Обещают приз или бонус
|Риск упустить выгоду
Не отвечайте на незнакомые номера. Если звонок важный, человек оставит сообщение.
Не переходите по ссылкам из писем и сообщений от неизвестных отправителей.
Проверяйте источники. Любая организация имеет официальный сайт и горячую линию.
Не сообщайте персональные данные. Ни один банк не просит код из SMS или PIN.
Установите антивирус и фильтры звонков. Современные приложения умеют определять подозрительные номера.
Злоумышленники всё чаще используют технологию спуфинга - подмены номера. Телефон показывает, будто звонят из банка или даже с официального номера МВД. В таких случаях важно помнить: настоящие сотрудники никогда не просят назвать код из SMS или перевести деньги.
Если вы сомневаетесь, запишите номер и обратитесь в полицию.
|Плюсы
|Минусы
|Повышает осведомлённость граждан
|Требует постоянной бдительности
|Снижает уровень финансовых потерь
|Мошенники быстро адаптируются
|Позволяет выявлять новые схемы
|Возможны ложные срабатывания фильтров
Как понять, что звонок мошеннический?
Если вас торопят, пугают или просят сообщить коды и пароли — это почти наверняка обман.
Что делать, если сообщил мошенникам данные карты?
Немедленно позвонить в банк, заблокировать карту и уведомить полицию.
Можно ли распознать подменённый номер?
Иногда да: на экране может появиться надпись "возможный мошенник". Установите приложения-определители, чтобы видеть предупреждения.
Миф: мошенники звонят только пожилым людям.
Правда: жертвами становятся и молодые — злоумышленники адаптируются под любого собеседника.
Миф: если позвонили с номера банка, это точно безопасно.
Правда: подменить номер технически несложно. Проверяйте всё самостоятельно.
Миф: мошенники действуют только по телефону.
Правда: схемы давно перешли в мессенджеры, соцсети и даже маркетплейсы.
Телефонное мошенничество появилось ещё в конце XX века, когда банки начали активно использовать дистанционные сервисы. Первые схемы были простыми — просьба назвать номер карты. Сегодня злоумышленники используют базы данных, социальную инженерию и даже искусственный интеллект для имитации голоса знакомого человека.
По данным МВД, число мошенничеств в интернете выросло в пять раз за последние пять лет.
Большинство атак совершается в вечерние часы — с 18:00 до 22:00.
Более половины россиян хотя бы раз получали ложный звонок от "службы безопасности банка".
