Срочно, прямо сейчас: МВД раскрыло 3 секрета защиты от телефонных мошенников

Телефонные и онлайн-мошенничества остаются одной из самых распространённых угроз в цифровом пространстве. Каждый день тысячи россиян получают звонки или сообщения от злоумышленников, маскирующихся под банки, госслужбы и даже родственников. Чтобы не попасться на уловки, в МВД России подготовили три простых, но действенных рекомендации.

Правило первое: не действовать сразу

Главное оружие мошенников — спешка. Они стараются заставить человека принять решение "здесь и сейчас", не давая времени подумать. В МВД советуют воспринимать любые слова "срочно", "немедленно", "прямо сейчас" как тревожный сигнал.

"Даже десять секунд паузы позволят лучше обдумать ситуацию", — отметили в Telegram-канале УБК МВД России.

Короткая пауза помогает переключиться с эмоций на логику: задать уточняющий вопрос, вспомнить, с кем вы на самом деле разговариваете, и проверить источник информации.

Правило второе: выбрать один "канал доверия"

Мошенники часто действуют через разные платформы — звонки, SMS, мессенджеры, электронную почту. Чтобы не запутаться, специалисты МВД советуют установить один надёжный способ для критически важных действий.

"Выберите единственный способ для критичных действий — например, только личный звонок по известному номеру. Все остальные каналы автоматически под подозрением", — рекомендуют в ведомстве.

Если вам приходит сообщение от банка в мессенджере, не спешите переходить по ссылкам. Лучше самостоятельно позвонить по официальному номеру, указанному на карте или сайте организации.

Правило третье: распознавать тревожные маркеры

Сотрудники МВД выделили три основных признака, которые указывают на мошенническую схему:

Срочность - от вас требуют немедленного решения. Эмоции - злоумышленники вызывают страх, вину или жадность. Риск и персональные данные - просят сообщить код, пароль или номер карты.

Если в сообщении совпадают хотя бы два таких признака, вероятность обмана крайне высока.

Сравнение: типичные сценарии обмана

Сценарий Как действует мошенник Как распознать "Служба безопасности банка" Сообщают о "подозрительной операции" Срочность, просьба назвать код "Родственник в беде" Просят деньги на "неотложную помощь" Эмоциональное давление "Выгодное предложение" Обещают приз или бонус Риск упустить выгоду

Советы шаг за шагом: как защитить себя

Не отвечайте на незнакомые номера. Если звонок важный, человек оставит сообщение. Не переходите по ссылкам из писем и сообщений от неизвестных отправителей. Проверяйте источники. Любая организация имеет официальный сайт и горячую линию. Не сообщайте персональные данные. Ни один банк не просит код из SMS или PIN. Установите антивирус и фильтры звонков. Современные приложения умеют определять подозрительные номера.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: доверять словам "оператора банка" без проверки.

доверять словам "оператора банка" без проверки. Последствие: потеря денег или доступ к личным данным.

потеря денег или доступ к личным данным. Альтернатива: завершить разговор и самостоятельно перезвонить в банк по официальному номеру.

А что если мошенники подменили номер?

Злоумышленники всё чаще используют технологию спуфинга - подмены номера. Телефон показывает, будто звонят из банка или даже с официального номера МВД. В таких случаях важно помнить: настоящие сотрудники никогда не просят назвать код из SMS или перевести деньги.

Если вы сомневаетесь, запишите номер и обратитесь в полицию.

Плюсы и минусы цифровой безопасности

Плюсы Минусы Повышает осведомлённость граждан Требует постоянной бдительности Снижает уровень финансовых потерь Мошенники быстро адаптируются Позволяет выявлять новые схемы Возможны ложные срабатывания фильтров

FAQ

Как понять, что звонок мошеннический?

Если вас торопят, пугают или просят сообщить коды и пароли — это почти наверняка обман.

Что делать, если сообщил мошенникам данные карты?

Немедленно позвонить в банк, заблокировать карту и уведомить полицию.

Можно ли распознать подменённый номер?

Иногда да: на экране может появиться надпись "возможный мошенник". Установите приложения-определители, чтобы видеть предупреждения.

Мифы и правда

Миф: мошенники звонят только пожилым людям.

Правда: жертвами становятся и молодые — злоумышленники адаптируются под любого собеседника.

Миф: если позвонили с номера банка, это точно безопасно.

Правда: подменить номер технически несложно. Проверяйте всё самостоятельно.

Миф: мошенники действуют только по телефону.

Правда: схемы давно перешли в мессенджеры, соцсети и даже маркетплейсы.

Исторический контекст

Телефонное мошенничество появилось ещё в конце XX века, когда банки начали активно использовать дистанционные сервисы. Первые схемы были простыми — просьба назвать номер карты. Сегодня злоумышленники используют базы данных, социальную инженерию и даже искусственный интеллект для имитации голоса знакомого человека.

Три интересных факта

По данным МВД, число мошенничеств в интернете выросло в пять раз за последние пять лет. Большинство атак совершается в вечерние часы — с 18:00 до 22:00. Более половины россиян хотя бы раз получали ложный звонок от "службы безопасности банка".