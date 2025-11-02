Россия вводит железный порядок: три закона, которые коснутся каждого с ноября

В преддверии холодов российские власти ужесточают ответственность за недочеты в подготовке инфраструктуры к отопительному сезону.

С 1 ноября 2025 года компании и должностные лица, которые не в срок исправляют проблемы с оборудованием зданий, столкнутся с ощутимыми санкциями. Организациям придется раскошелиться на суммы до 40 тысяч рублей, а чиновникам — до 10 тысяч. Эти меры затронут местные администрации, коммунальные службы, энергоснабжающие фирмы и других участников процесса, подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин. Материал был опубликован изданием mkset.ru.

Парламентарий также обратил внимание на ужесточение мер в отношении лиц, отмеченных как иностранные агенты. С 26 октября те, кто повторно игнорирует требования или имеет предыдущие приговоры по таким делам, рискуют получить до двух лет лишения свободы. По словам Володина, такие шаги помогают ограждать страну и ее жителей от внешних рисков, связанных с зарубежным вмешательством.

В сфере миграции завершается пробный проект по регистрации приезжих в Москве и области.

Теперь внедряется полноценная электронная система, которая упростит мониторинг пребывания иностранцев и усилит меры против нарушений с их стороны. Кроме того, семьи военнослужащих, задействованных в специальной военной операции, получат послабления: им не придется платить госпошлину за судебные иски, касающиеся пенсий по потере кормильца.

Операторы связи обязаны тщательно проверять информацию о клиентах перед выдачей номеров. Если данные не соответствуют нормам или количество карт превышает лимит — до 20 для россиян и 10 для иностранцев, — обслуживание заблокируют. Генпрокуратура, в свою очередь, намерена передавать за рубеж материалы для преследования соотечественников, скрывающихся от правосудия после тяжких проступков. Это должно гарантировать, что никто не уйдет от возмездия.

Наследникам умерших теперь оперативно сообщат о финансовых обязательствах покойного. Нотариусы в течение трех рабочих дней после начала дела запросят данные о кредитах и займах, а еще через три дня передадут сведения родственникам. Фискальные органы тоже меняют подход: с ноября 2025 года они смогут списывать налоговые долги с счетов граждан без суда, если сумма не вызывает споров и истек срок уплаты.

Как пояснили в Федеральной налоговой службе, решение принимается в пределах полугода после дедлайна. Средства снимут с банковских депозитов; при дефиците заблокируют транзакции. Если долг не погашен, дело передадут приставам для изъятия активов, кроме вещей повседневного обихода. Эти новшества упростят контроль за платежами и повысят дисциплину среди налогоплательщиков