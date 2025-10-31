Образовательная реформа: зачем России переходить на 12-летнее обучение в школах

Переход на 12-летнее школьное обучение поможет выровнять стартовые возможности детей и приблизить систему образования к международным стандартам. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил доктор педагогических наук, профессор, академик Международной академии наук педагогического образования Сергей Комков.

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб заявил о готовности страны к переходу на 12-летнее школьное обучение.

Комков отметил, что подобная практика давно используется в Европе, где начальная и средняя ступени обучения четко разграничены. По его словам, Россия фактически уже идет в том же направлении: дошкольные учреждения выполняют функции нулевых классов, где дети осваивают базовые навыки, необходимые для школы.

"Такая практика уже существует в Европе и постепенно внедряется у нас. Нулевые классы в детских садах фактически становятся первыми ступенями школьного обучения. Ребенок приходит в первый класс уже с базовыми знаниями и умениями", — пояснил Комков.

Он подчеркнул, что ключевым условием успешного перехода станет создание благоприятных условий для младших школьников — отдельного пространства, адаптированной программы и постепенного включения в школьную жизнь.

"Дети должны начинать обучение с шести лет и входить в процесс постепенно. В начальной школе важно сохранить элементы игры и воспитания, чтобы облегчить адаптацию. При продуманной организации 12-летняя система позволит сделать обучение более гибким и последовательным", — отметил Комков.

Комков добавил, что введение 12-летней системы должно сопровождаться обновлением программ и подходов к преподаванию. По его словам, важно не просто увеличить срок обучения, а обеспечить его качественное наполнение и адаптацию к современным требованиям.