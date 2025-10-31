Спам-убийца для предпринимателей: вот что скрывают легально выглядящие письма

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Общество

В России набирает обороты новая волна цифрового обмана: аферисты рассылают массовые сообщения, замаскированные под выгодные предложения.

Телефонный мошенник
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Телефонный мошенник

Аналитики "Лаборатории Касперского" сообщили РИА Новости о резком росте таких кампаний, где под видом инструментов для бизнеса рекламируют сомнительные сервисы. Они якобы помогают проверять деловых партнеров и генерировать документы для соответствия нормам 115-ФЗ, но на деле открывают двери для обхода правил.

Переходы по ссылкам из этих писем уводят пользователей в приватные чаты мессенджеров или на специализированные платформы, где можно заказать услуги по снижению налоговой нагрузки. Хотя сами рассылки не несут вирусов или прямых угроз, как это часто бывает в сети, конечные ресурсы продвигают запрещенные практики, рискуя подставить получателей под удар закона.

За третий квартал 2025 года системы защиты компании отфильтровали свыше 1,3 миллиона подобных уведомлений, предотвратив потенциальные ловушки. Спам-аналитик Анна Лазаричева подчеркнула, что такие "серые" методы давно известны, но их маскировка эволюционирует: теперь акцент на быстрые диалоги в ботах, что усложняет распознавание.

Чтобы избежать подвоха, эксперты советуют инвестировать в обучение персонала распознаванию подставных контактов, внедрять надежные фильтры для подозрительной корреспонденции и не забывать о регулярных обновлениях в вопросах правового compliance. Это не только спасет от финансовых потерь, но и укрепит общую устойчивость бизнеса.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
