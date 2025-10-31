Банки меняют правила игры: кредиты дорожают из-за одной просрочки

В последние дни российские финансовые учреждения неожиданно корректируют параметры уже выданных займов, продлевая периоды погашения, повышая процентные ставки и увеличивая ежемесячные взносы.

Фото: wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Российские деньги

Об этом пишет газета "Известия", ссылаясь на случаи, когда организации самостоятельно пересчитывают расписание выплат, ориентируясь на более длительные графики, что в итоге сказывается на общей сумме переоценки.

Один из клиентов поделился историей: после минимальной задержки на сутки банк аннулировал все послабления, растянув обязательства с трех до пяти лет. Кроме того, отказали в обещанном снижении ставки — с первоначальных 24,9% до льготного уровня на второй год.

Партнер юридической фирмы Pen & Paper Станислав Данилов пояснил, что такие корректировки возможны в одностороннем порядке, но лишь при документально подтвержденных нарушениях со стороны клиента. В то же время операционный директор группы Cosmovisa ("Кредитный помощник") Дмитрий Михайлов отметил в комментарии для ПРАЙМ, что банки спешат повышать доходность по депозитам, чтобы удержать средства вкладчиков в условиях волатильности. Многие предпочитают снимать наличные или размещать их на короткие сроки в ожидании лучших условий, а кто-то тратит на текущие нужды, особенно на фоне недавнего смягчения тарифов по займам.