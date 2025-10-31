Штрафной бумеранг: водителей защитят от произвола чиновников

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Общество

Парламентарии подготовили межпартийный документ, который планируют внести на рассмотрение в нижнюю палату российского парламента.

Фото: openverse by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Он предусматривает наказание для чиновников, выдающих необоснованные взыскания автовладельцам на основе снимков и записей с камер. Информация о проекте доступна агентству РИА Новости.

Инициаторы — руководитель думского комитета по вопросам занятости, соцзащиты и поддержки ветеранов Ярослав Нилов, а также коллеги из фракций: Дмитрий Свищев от ЛДПР, Александр Ющенко от КПРФ и Дмитрий Гусев от "Справедливой России".

В сопроводительных материалах указано, что цель разработки поправки к Кодексу об административных нарушениях — оградить обладателей машин от несправедливого преследования по таким основаниям.

Согласно предложениям, контролеры, принимающие неверные решения, рискуют получить взыскание в объеме суммы, назначенной водителю, но минимум в пять тысяч рублей. Это касается ситуаций, где записи ясно показывают отсутствие проступка: например, фиксируется посторонний транспорт, машина на буксире или помеха от отражения света.

Авторы подчеркивают, что сейчас многие получающие такие квитанции сталкиваются с материалами, не отражающими реальности, однако представители власти все равно утверждают их, рассчитывая на пассивность большинства получателей, которые предпочитают оплатить без споров.

Идея подразумевает добавление в законодательство отдельной нормы, обязывающей виновных в ошибках сотрудников нести финансовую ответственность за отправку подобных предписаний.

С точки зрения разработчиков, реализация мер укрепит позиции транспортных пользователей, усилит контроль над поведением исполнителей и уменьшит поток сомнительных платежей.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
