Частая смена работы: какой интервал рекрутеры считают профессиональным непостоянством

Смена работы каждые два года сегодня считается нормой, если она оправдана карьерной логикой и типом занятости. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал HR-эксперт, руководитель Международного кадрового агентства AMAЛКО Гарри Мурадян.

Фото: личный архив Гарри Мурадяна Гарри Мурадян

Рекрутеры начинают говорить о профессиональном непостоянстве, когда соискатель меняет работу чаще чем раз в год. По словам эксперта, восприятие частой смены работы со временем сильно изменилось. Если раньше стабильностью считалось десятилетие в одной компании, то сейчас оптимальным считается интервал в пределах двух лет.

"Сегодня нормальным сроком для смены работы считается период примерно в полтора-два года. Если вы проработали столько и решили перейти в другую компанию — это воспринимается положительно. Работодатели понимают, что специалист ищет развитие и новые задачи", — отметил Мурадян.

Он подчеркнул, что многое зависит от профессии и формата занятости. Частая смена места работы у проектных специалистов, таких как антикризисные менеджеры или аудиторы, воспринимается как показатель гибкости и разностороннего опыта.

"Если у человека проектный тип занятости, к частой смене работодателей относятся спокойно. Напротив, разнообразный опыт и участие в разных проектах только усиливают ценность сотрудника. Такой карьерный путь воспринимается как осознанное развитие, а не как непостоянство", — пояснил эксперт.

Мурадян отметил, что при длительной работе на одном месте важно демонстрировать движение по карьерной лестнице. По его словам, работодатели хотят видеть, что человек развивается и приносит компании все больше пользы — растет функционально, осваивает новые направления, берет на себя дополнительные зоны ответственности. Если же специалист годами остается на одной позиции без повышения, это вызывает сомнения в его мотивации и потенциале.