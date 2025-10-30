Казаки обсудили важные вопросы международного сотрудничества

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:38
Общество

В Москве состоялось заседание комиссии Совета по делам казачества по развитию международной деятельности. Собрание открыл председатель комиссии, директор Департамента по связям с субъектами федерации, парламентом и общественными объединениями МИД, член президиума Совета при президенте по делам казачества Игорь Капырин.

Заседание комиссии Совета по делам казачества по развитию международной деятельности
Фото: Фото пресс-службы Всероссийского казачьего общества
Заседание комиссии Совета по делам казачества по развитию международной деятельности

Необходимо вовлекать в работу молодых казаков

На заседании особое внимание было уделено вопросам работы с казачьей молодёжью. Они должны играть важную роль в деле сохранения и распространении в обществе традиционных ценностей казачества. Вице-президент Всероссийского казачьего общества атаман Виталий Кузнецов подчеркнул важность вовлечения молодых казаков в общественные и культурные инициативы, направленные на укрепление казачьих традиций.

Переселение потомков казаков обратно на Родину

Заместитель руководителя Россотрудничества Игорь Чайка поднял вопрос о переселении потомков казаков в Россию. Он отметил, что многие потомки из-за рубежа хотят вернуться на историческую родину, и подчеркнул важность создания условий для их интеграции в российское общество.

Взаимодействие с соотечественниками за рубежом

Начальник отдела Всероссийского казачьего общества по взаимодействию с общественными организациями и казачеством за рубежом Алексей Гурьев рассказал о взаимодействии с координационными советами российских соотечественников за рубежом. Он отметил значимость объединения усилий для поддержания культурных и социальных связей с казачьими иностранными общинами.

Какие планы на этот и следующий год

Ответственный секретарь Синодального комитета по взаимодействию с казачеством иерей Тимофей Чайкин подробно рассказал о планах международной деятельности комитета в 2025 году и обозначил направления работы на 2026 год. В частности, он подчеркнул важность развития культурных и образовательных проектов с участием казачьих общин за рубежом.

Как противодействовать фальсификации истории

Особое внимание участники заседания уделили международным проектам с участием казаков и соотечественников, проживающих за рубежом, в том числе потомков казаков. Основой обсуждения стали мероприятия, направленные на развитие с ними связей, а также на работу с памятными датами и мемориальной деятельностью, включая противодействие фальсификации истории.

Автор Антон Бекетов
Антон Бекетов — журналист, корреспондент Правды.Ру
