От вечеринки до протокола: эти атрибуты Хэллоуина могут довести до неприятностей с законом

Празднование Хэллоуина в России не запрещено, однако использование сатанистской* символики и проведение обрядов могут быть квалифицированы как нарушение закона. Об этом Pravda.Ru рассказал председатель коллегии адвокатов Московской области "Наумов, Грицюк и партнеры" Виктор Наумов.
Наумов подчеркнул, что закон не ограничивает проведение самого праздника, но требует осторожности при выборе символики и оформления. По его словам, ответственность наступает только тогда, когда действия граждан выходят за рамки культурного развлечения и приобретают признаки оккультного или ритуального характера. Юрист отметил, что важно избегать изображений и обрядов, которые могут быть признаны экстремистскими.
"Административная ответственность у нас наступает не за сам праздник как таковой, а за ту атрибутику, которая используется при данном празднике. Сатанистские пиктограммы, ритуальные символы и обряды напрямую связаны с экстремистской деятельностью. Поэтому важно различать культурное развлечение и действия, способные нарушить закон", — пояснил Наумов.
По словам адвоката, главное — сохранять праздничный характер события, не превращая его в форму пропаганды или вызова обществу. Наумов подчеркнул, что наряды, декорации, веселые вечеринки и традиционные тыквы допустимы, если не используются как средство демонстрации идей, противоречащих закону.
*Движение признано экстремистским и запрещено в России.
