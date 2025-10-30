Квартирный вопрос: миллионы людей под угрозой выселения — узнайте, кто в опасности

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Общество

С сентября в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) начали фиксировать сведения о людях, которые обладали равными с хозяином правами на жильё во время его приватизации или полной оплаты пая в жилищном кооперативе.

Стеклянная перегородка в интерьере
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Стеклянная перегородка в интерьере

Об этом сообщила ведущий специалист юридической компании ЕЮС Србуи Манджиева в беседе с агентством "Прайм".

Она уточнила, что записи теперь включают информацию об отказавшихся от участия в приватизации и родственниках владельца кооперативной квартиры — в том числе бывших — на дату завершения всех паевых взносов в ЖСК или ЖК. Эти меры распространяются на всех, чьи права на постоянное пользование помещением удастся подтвердить архивными бумагами. Владелец имущества обязан инициировать процедуру внесения таких данных в реестр, и власти обработают запрос максимум за пять рабочих дней.

Такие обновления в законодательстве приносят пользу, помогая сохранить интересы жильцов с правом на бессрочное пребывание в квартире. Они ограждают от рисков потери статуса при продаже объекта или его обременении под кредит. Кроме того, новшество упрощает жизнь потенциальным приобретателям и финансовым учреждениям, минимизируя угрозу внезапных претензий от посторонних.

В то же время, по мнению эксперта, идеальным решением стало бы разрешение таким лицам самостоятельно обращаться за фиксацией в ЕГРН, без зависимости от инициативы собственника. Это действительно укрепило бы их позиции и сделало бы сделки с недвижимостью прозрачнее для всех сторон.

