Россияне ликуют: три рабочих дня в ноябре и хитрый план правительства

В ноябре россиян ожидают приятные послабления в графике: субботний рабочий день 1-го числа окажется короче обычного. Для тех, кто трудится по пятидневному циклу, он укоротится ровно на час, поскольку приравнен к предпраздничному.

Фото: unsplash.com by Bench Accounting, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Человек за компьютером

Об этом РИА Новости сообщила специалист Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Такая мера предусмотрена из-за сдвига отдыха: стандартный выходной с этой субботы перемещается на понедельник, 3 ноября. Законодательство четко предписывает облегчать нагрузку перед государственными торжествами, чтобы люди могли лучше подготовиться.

В целом, старт месяца подарит необычный ритм: полноценная трехдневка с 5 ноября. Ведь 3-го числа граждане отдохнут за счет перенесенного дня, а 4 ноября, как всегда, посвятят Дню народного единства. Этот праздник ввели в 2004 году специальным федеральным актом, чтобы почтить ключевые события отечественной истории.