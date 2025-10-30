Роскошь коррупционеров – бойцам СВО: Миронов придумал гениальный план

Лидер фракции "Справедливая Россия — За правду" в Госдуме Сергей Миронов выступил с идеей перераспределять активы, отобранные у взяточников, в пользу тех, кто участвует в специальной военной операции.
По его мнению, квартиры и дома таких нарушителей стоит отдавать бойцам на постоянное проживание без всяких платежей.
В августе он уже направлял обращение в кабинет министров с просьбой предоставить фонду "Защитники Отечества" полномочия по управлению подобными активами — от зданий до выручки от их продажи. Это могло бы помочь в реальном деле, а не пылилось в архивах. Об этом Миронов заявил РИА Новости.
Особо политик акцентировал внимание на неиспользованных наделах в Московской области — их накопилось свыше двух тысяч. Вместо того чтобы оставлять землю без дела, лучше вручить ее ветеранам операции. А роскошные суда, элитные машины и ювелирку от коррупционеров — реализовать на торгах, направив средства на поддержку фронта.
Такая схема, по словам Миронова, не только справедлива, но и мотивирует общество на перемены, где награда идет тем, кто рискует жизнью.
