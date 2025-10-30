Хэллоуин по-русски: вот что можно, а что нельзя показывать в праздник

Празднование Хэллоуина в России может обернуться неприятностями, если в костюмах или декорациях мелькнут элементы, намекающие на запрещенные идеи — сатанизма*.

Об этом предупредил адвокат Олег Зернов в беседе с РИА Новости: публичное использование такой атрибутики приравнивается к нарушению закона об административных проступках.

По его словам, любое отображение знаков ассоциируемых с запрещенными группами подпадает под статью 20.3 КоАП. Чтобы не рисковать, стоит обходить стороной характерные знаки вроде пятиконечных звезд, особенно в нарядах или аксессуарах к вечеру 31 октября.

За такие выходки грозит либо штраф в пределах от тысячи до двух тысяч рублей, либо кратковременный арест — до двух недель. Юрист уточнил, что более нейтральные мотивы, вроде осенних овощей или крылатых созданий, не вызовут вопросов у властей.

В итоге Зернов посоветовал переключиться на другие даты: вместо импровизированных маскарадов лучше отметить предстоящий праздник единства нации и провести время в кругу семьи, избегая визитов в правоохранительные органы.

* Движение признано экстремистским и запрещено в России.