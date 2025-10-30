Индексация пенсий стартует: рост намечен на 2026

С нового года россияне, получающие страховые пенсии, смогут рассчитывать на ощутимое увеличение выплат.

Фото: wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Российские деньги

По информации от специалиста по социальным вопросам Татьяны Подольской из РАНХиГС, переданные РИА Новости, прибавка составит 7,6% и вступит в силу с 1 января 2026-го. Если по результатам предыдущего года инфляция превысит прогнозы, власти вправе скорректировать этот показатель в большую сторону — подобное уже произошло в этом году, когда в феврале выплаты доплатили с учетом январского роста.

Чуть позже, с 1 апреля, аналогичное обновление затронет социальные пенсии: их размер вырастет на 6,8%. Такие пособия полагаются тем, у кого не хватает стажа или баллов для стандартной страховой выплаты, а также людям с ограниченными возможностями или семьям, лишившимся кормильца.

Работающим на пенсии гражданам власти автоматически скорректируют суммы с 1 августа. Корректировка будет персональной и определится количеством набранных за прошлый год баллов — максимум три штуки засчитают в расчет.

Наконец, для бывших военных и сотрудников правоохранительных структур индексация выплат привяжут к росту окладов в силовых структурах. Она запланирована на 1 октября и пройдет в привычном ежегодном формате.