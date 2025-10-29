Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Замерзающий петербуржец выбрал тюрьму вместо холода: что толкнуло его на преступление

Общество

В Петербурге мужчина оказался на скамье подсудимых из-за необычного способа согреться. Как сообщили в объединённой пресс-службе городских судов, он специально нарушил порядок, чтобы попасть под арест и провести несколько дней в тепле.

Наручники
Фото: commons.wikimedia.org by Елена1998, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Наручники

Желание согреться обернулось арестом

Инцидент произошёл на улице Ильюшина в Приморском районе. Очевидцы рассказали, что мужчина громко кричал, размахивал руками, ругался и оскорблял прохожих. Его поведение привлекло внимание полицейских, которые доставили его в отдел.

"Он объяснил, что ему стало холодно, и он хотел, чтобы его задержали", — сообщили в пресс-службе судов Петербурга.

Судебное решение

На заседании мужчина не стал отрицать свою вину. По его словам, других способов согреться у него не было. Суд признал его виновным в мелком хулиганстве и назначил 15 суток административного ареста.

Социальный контекст

Случай вызвал обсуждение в соцсетях: многие пользователи отметили, что подобные истории указывают на социальные проблемы — бездомность, холод и нехватку приютов в зимний период.

По данным городских служб, в Петербурге действует несколько пунктов обогрева и временного проживания, однако они не всегда справляются с наплывом людей в холодное время года.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
