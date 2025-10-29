Дистанционный обыск на дому: новый трюк мошенников — и вы отдадите все деньги

Сотрудники подразделения по противодействию незаконному применению цифровых сетей в МВД России предупредили о свежей схеме обмана, где аферисты маскируются под силовиков и требуют сдать наличные якобы для верификации банкнот во время "удаленной инспекции".

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Рубли

Такие звонки приходят под видом официальных проверок, чтобы вынудить людей расстаться с сбережениями.

В официальном канале ведомства в Telegram уточнили: преступники теперь ссылаются не только на "регистрацию активов", но и на "анализ подлинности денег", якобы по заданию властей или в рамках виртуальной процедуры осмотра. Это позволяет им звучать убедительно и вызывать панику.

Полицейские подчеркнули, что в правовых нормах отсутствует термин "удаленная инспекция", а любое изъятие средств требует присутствия дознавателя, свидетелей и составления протокола. Банкноты обязаны быть запакованы должным образом, а не прятаться в повседневных предметах перед передачей посыльному.

Любая подобная коммуникация — признак подставы, где злоумышленники эксплуатируют боязнь финансовых потерь. Если в беседе всплывают фразы вроде "регистрация средств", "анализ банкнот" или "виртуальный осмотр", лучше прервать связь и уведомить стражей порядка.