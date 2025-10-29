Ксенофобия под видом патриотизма: Затулин назвал главную угрозу России

В России набирает обороты острая дискуссия о притоке специалистов из ближнего зарубежья, и это вызывает немало споров.

Фото: stroi.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International Рабочие на стройке

Об этом рассказал в беседе с изданием "Абзац" Константин Затулин, первый заместитель председателя думского комитета по делам СНГ.

Он напомнил, что эти люди — выходцы из братских республик, и их родные страны не меньше беспокоятся за них. По мнению парламентария, подобная критика иногда граничит с двойными стандартами, когда справедливые замечания к системе перерастают в открытую враждебность.

Затулин подчеркнул важность разграничения: меры против беззаконного въезда не должны провоцировать общую неприязнь или месть. Экономика страны все так же зависит от дополнительных сил, и пока автоматизация не догонит темпы, альтернативы им просто нет.

Депутат привел в пример советскую эпоху, когда идеалы опережали реальность, а теперь роботы просто не справляются с нагрузкой. В итоге, такая уязвимость делает страну заложницей внешней рабочей силы, а под видом патриотизма иногда маскируется чистая агрессия — вот где настоящая угроза.

Ранее Затулин предложил поправки в нижнюю палату парламента, чтобы упростить школьный прием для детей из определенных групп. Инициатива касается отпрысков граждан государств, где русский официальный, освобождая их от языкового экзамена.