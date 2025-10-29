Мигранты в панике: полиция России устроила масштабную облаву в Подмосковье

В Подмосковье стражи порядка совместно со спецназом МВД развернули масштабную операцию по борьбе с нелегальным притоком иностранных граждан. Основной акцент пал на складской район в деревне Коледино, где тщательно осмотрели помещения и документы.

Фото: commons.wikimedia.org by DonSimon, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Полицейские

Об этом сообщает издание "Подмосковье сегодня".

В ходе проверки к ответственности привлекли девяносто шесть работников из регионов Азии, Латинской Америки и Северной Африки. Против них оформили сорок шесть материалов за несоблюдение правил пребывания в стране по статье 18.8 Кодекса об административных правонарушениях, а также девяносто шесть — за несанкционированную работу по статье 18.10 того же кодекса.

Каждому нарушителю предстоит уплатить пять тысяч рублей штрафа, после чего их ожидает принудительное возвращение на родину. Кроме того, следователи готовят материалы против руководителя предприятия, который привлекал их к труду без надлежащих разрешений, по статье 18.15 КоАП.

Такие акции помогут укрепить контроль за миграционными потоками и предотвратить дальнейшие нарушения в сфере занятости.