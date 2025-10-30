Цифровое погружение: зачем пользователи массово переводят смартфоны на другие языки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Общество

18% пользователей смартфонов хотя бы раз меняли язык интерфейса на английский с целью его изучения, выявили в ходе опроса аналитики онлайн-школы иностранных языков Skyeng. С итогами соответствующего исследования ознакомилась Pravda.Ru.

По данным платформы, каждый четвертый респондент (26%) хотел бы попробовать такой способ изучения языка, но пока не решился. При этом большинство опрошенных (56%) считают смену языка неудобной и предпочитают привычный русский интерфейс.

Исследование также выявило самые популярные приложения для языковой практики. Чаще всего пользователи меняли интерфейс на английский в Telegram (39%), YouTube (29%) и Instagram* (23%). Многие подходят к вопросу системно: 17% опрошенных переводят все свои приложения, а 11% меняют язык во всей системе смартфона, создавая тем самым полное цифровое погружение в языковую среду.

"Изменение языка интерфейса – это простой способ тренировать язык каждый день. Такой метод особенно эффективен для закрепления базовых слов и терминов: кнопки, меню и уведомления становятся частью обычной жизни, и язык осваивается естественно", — отметила академический директор Skyeng Анастасия Екушевская.

По ее словам, такой подход позволяет осваивать язык максимально естественно. Эксперт советует начинающим ограничиться сменой языка в одном приложении, а продвинутым пользователям — перевести на английский весь интерфейс смартфона. Для лучшего эффекта это можно совмещать с просмотром фильмов или чтением новостей на английском.

*Принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
