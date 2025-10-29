В Госдуме раскрыли, зачем регионам хотят дать право запрещать вейпы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:42
Общество

Вейпы представляют собой наиболее опасную и неконтролируемую форму табачной продукции, поэтому их ограничение стало приоритетной мерой. Об этом Pravda.Ru заявил первый зампред комитета по охране здоровья в Государственной думе Федот Тумусов.

Электронная сигарета
Фото: Wikipedia by Mylesclark96, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Электронная сигарета

Ранее комитет Госдумы по охране здоровья предложил при доработке правительственного законопроекта дать регионам России право на запрет продажи вейпов.

Тумусов отметил, что запрет вейпов — первый шаг в решении проблемы табакокурения, поскольку именно этот продукт несет наибольшие риски для здоровья граждан, особенно детей и подростков. По его словам, сигареты, несмотря на вред, давно регулируются и находятся под контролем, тогда как вейпы распространились быстро и бесконтрольно.

"Вейпы сегодня являются самым опасным видом никотинсодержащей продукции. Это та точка, с которой нужно начинать решать проблему в целом. Они особенно вредны для детей и молодежи, и в этом основная угроза", — подчеркнул Тумусов.

Он добавил, что главная опасность вейпов заключается в их кустарном производстве и возможности добавления токсичных веществ под видом ароматизаторов, что делает продукт непредсказуемым по составу и воздействию.

"В вейпах есть возможность внедрять ядовитые вещества под видом трав или других безобидных компонентов. А в сигаретах все традиционно, и таких экспериментов там не проводят. Поэтому опасность вейпов комплексная — и в составе, и в производстве, и в распространении", — пояснил депутат.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
