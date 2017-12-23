Предвыборную программу Собчак создавали юристы и феминистки

23 декабря журналистка и телеведущая Ксения Собчак, ранее объявившая о планах баллотироваться в президенты в 2018 году, обнародовала свою предвыборную программу.

фото: instagram.com

Собчак пояснила, что программу ей помогли разработать юристы, экономисты и представители феминистических организаций. Среди оказавших журналистке поддержку также председатель "Гражданской инициативы" Андрей Нечаев.

Кандидат в президенты на съезде партии "Гражданская инициатива" выразила благодарность юристу Елене Лукьяновой, которая помогла разработать положения, связанные с конституционной реформой, Андрею Нечаеву, внёсшему вклад в составление экономической программы, а также консультировавшему её Владиславу Иноземцеву.

Собчак также поблагодарила режиссёра Авдотью Смирнову за помощь в части об с "инклюзивном обществе и положениях, связанных с этой сферой в программе".

Как сообщала "Правда.Ру", 14 декабря Собчак пришла на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, аккредитовавшись туда как корреспондент телеканала "Дождь". Перед мероприятием телеведущая заявила, что собирается использовать эту возможность вместо предвыборных дебатов, провести которые с главой государства у нее нет шансов. Получив микрофон, Ксения сообщила, что у всех российских оппозиционеров возникают проблемы, как только они решаются противостоять власти - вот и ей самой после объявления о намерении выдвинуть свою кандидатуру на президентские выборы стало "очень сложно снять зал для мероприятия".

"Мой вопрос - почему так происходит? Неужели власть боится честной конкуренции?" - подытожила Собчак. Владимир Путин в ответ напомнил ей о ее же собственном лозунге "Против всех" и отметил, что протестовать, ничего не предлагая, неконструктивно. "А что вы предлагаете-то?" - риторически поинтересовался президент РФ.