Российская телеведущая Ксения Собчак, объявившая о намерении баллотироваться на пост президента России, вступила в партию "Гражданская инициатива".
Как пояснил председатель партии Андрей Нечаев, "в последние пару месяцев и несколько недель число заявлений о вступлении в партию резко возросло. И, в частности, рад сообщить, что наш потенциальный кандидат в президенты России Ксения Собчак тоже вступила в ряды нашей партии".
Напомним, 15 ноября телеведущая рассказала, что пойдёт на выборы как кандидат от "Гражданской инициативы". Собчак также заявляла, что намерена создать свою политическую партию после выборов в 2018 году.
Как сообщала "Правда.Ру", Ксения Собчак 18 октября заявила о намерении баллотироваться в президенты, позиционируя себя как кандидата "против всех". Это решение вызвало неоднозначную реакцию как в обществе в целом, так и в либеральном стане.
К примеру, небезызвестная своими скандальными заявлениями Божена Рынска сразу сообщила, что собирается эмигрировать "из-за этой мрази". Правда, вскоре с планами на отъезд ей пришлось попрощаться: неожиданно выяснилось, что ее муж продюсер Игорь Малашенко возглавил предвыборный штаб Ксении Собчак.
При этом всего 6% россиян заявили о своем уважительном отношении к телеведущей Ксении Собчак, которая решила баллотироваться на президентских выборах в 2018 году. Две трети жителей страны высказывают к ней негативное отношение.
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