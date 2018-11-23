Депутат выжил на диете за 3500 рублей, но стал злым

Саратовский депутат от партии КПРФ Николай Бондаренко целый месяц питался на 3500 рублей. По его словам, эти четыре недели дались ему очень тяжело.

Об этом Николай Бондаренко рассказал в интервью саратовским средствам массовой информации.

По словам депутата, за время эксперимента он похудел на семь с половиной килограммов. Бондаренко признался, что не верит, будто молодой и здоровый организм его получил какой-либо серьезный удар, но чувствовал он себя, признается депутат, мягко скажем, неважно. Николай Бондаренко пожаловался на апатию, усталость, раздражительность и постоянное чувство голода, что преследовали его на протяжении всего времени эксперимента.

За пределы бюджета Николай Бондаренко не вышел. Для этого ему пришлось пойти на небольшую хитрость. Он не стал закупаться в магазине на целый месяц вперед, а заходил за продуктами раз в неделю, совершая покупки на 875 рублей. Саратовский депутат также рассказал о том, чем именно он питался этот месяц. Основу его рациона составляли крупы и овощи. Например, полтора куриных яйца на завтрак, щи без мяса на обед и гречка без мяса на ужин.

В эфире федерального телеканала Николай Бондаренко назвал минимальную продуктовую корзину в 3500 рублей "геноцидом населения" и заявил, что в данный момент в таких ужасных условиях живет целая треть населения России.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что именно подтолкнуло Николая Бондаренко сесть на "диету". Так, он поспорил со своей коллегой, утверждавшей, что прожить на 3500 рублей в месяц — дело плевое. Женщина заявила, что "макарошки" всегда стоят одинаково, а голодать и вовсе полезно. Она бы и сама жила на эти деньги месяц, резюмировала саратовский депутат, но ей не позволяет ее статус.

Фото: vk. com/ Николай Бондаренко

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