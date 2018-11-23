Матвиенко призвала не вешать на каждом столбе камеры ГИБДД

В последние годы в российских городах появляется все больше и больше камер фиксаций нарушения правил дорожного движения. Спикер Государственной думы Российской Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала сложившуюся ситуацию.
По ее словам, стоит избегать перегибов в этом вопросе. Валентина Матвиенко признала, что камеры фиксаций нарушения правил дорожного движения необходимы. Но, по ее мнению, в излишнем количестве они могут раздражать россиян. Валентина Матвиенко отметила, что вешать камеры видеофиксации на каждом столбе — занятия неблагодарное, неправильное и бессмысленное.
Любопытно, что в последнее время в Государственной думе Российской Федерации вопрос необходимости камер фиксаций нарушения правил дорожного движения поднимается все чаще и чаще. Дело тут все в том, что в государстве не существует закона, который внятно и четко разъяснял бы, какое количество этих самых камер и почему необходимо на тот или иной населенный пункт или же участок дороги.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Валентина Матвиенко серьезно разозлилась на депутатов, прогуливающих свою работу. Спикер Госдумы РФ всерьез намерена бороться с ними. Депутаты-прогульщики, подчеркнула Валентина Матвиенко, недобросовестно исполняют свои обязанности.
Фото: commons. wikimedia.org
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