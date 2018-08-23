Как это будет: Путин хочет смягчить пенсионную реформу

Пенсионная реформа будет смягчена, об этом президент РФ Владимир Путин объявит 28 августа. Такими данными располагает издание "Проект", информацией с ним поделились источники в Кремле, Белом доме и Госдуме.

Однако нет точной информации, какими будут смягчения. Так, один из собеседников сказал, что пенсионный возраст для женщин снизят до 60, вместо 63 лет. Таким путем закон сделают справедливее: представителям обоих полов срок выхода на пенсию поднимут на 5 лет.

Кроме того, говорят и об увеличении переходного периода: до 2028 года для мужчин, и 2034 для женщин; сохранении возраста получения льгот.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Государственная дума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста. Министр труда и социальной защиты Максим Топилин выступил докладчиком от правительства РФ. Напомним, что проект, согласно которому мужчины смогут рассчитывать на поддержку государства с 65, а женщины — с 63 лет, был внесен в Госдуму 16 июня.

Источник фото: Pravda.Ru

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