СМИ: к раскрутке пенсионного рабства "подключили" звезд соцсетей

Звезды Instagram объединились в едином порыве и рассказали о том, что обязанность заботиться о дедушках и бабушках лежит на их потомках. Закономерность выявило издание Znak. com. Оно же отмечает, что тексты получились однотипными, и предполагает — все это плоды новой PR-кампания. Ее цель изменить в сознании людей отношение к проводимой пенсионной реформе.

Отмечается, что одним из пионеров, поддержавших изменения, стала Ксения Собчак. Своим читателям, а их 5,7 млн, экс-кандидат в российские лидеры заявила: реформа — неизбежность, так как работающих людей становится меньше, а пенсионеров больше. По мнению Собчак, поднимать пенсионный возраст надо было уже несколько лет назад. Кроме того, автор сообщения призвала читателей задуматься: что не так с их жизнью, если они хотят поскорее выйти на пенсию?

Ответ при желании Собчак могла найти в комментариях. Подписчики, как это часто бывает, отправили блогера за ответом к станку на завод или на стройку.

Другая активная обитательница соцсети Ксения Бородина, ее читают 11,4 млн человек, поделилась личной историей. В Италии она повстречала пару соотечественников-пенсионеров, примечательно, что новые знакомые Ксении уже 4 раз за один год выезжали за границу. Также блогер напомнила подписчикам, важно заботиться о старших родственниках, брать их с собой в отпуск.

Подписчики Бородиной также не промолчали, прочитав сей текст. Они напомнили, какова реальная зарплата среднестатистического пенсионера, а также пустились в рассуждения о том, что проводимая реформа — разочарование года, а блогеров обязуют ее рекламировать.

Актриса Анна Хилькевич поведала историю очень похожую на повествование Бородиной: девушка любит отдыхать большой компанией, с мужем и родителями. Подписчики заметили сходство мыслей и сказали об этом. Также они попытались открыть служительнице Мельпомены глаза на то, как в реальном мире живут российские пенсионеры.

Также об интересной жизни представителей старшего поколения появилась история на странице певицы Нюши, ее читают 4,4 млн подписчиков. Исполнительница передала рассказ "казанских друзей". В их родной город приехала 65-летняя женщина на мопеде. На этом транспорте россиянка решила добраться до Байкала. Прокомментировала Нюша эту историю так: "Бабушкой ее назвать язык не поворачивается". Однако читатели почувствовали подводное течение и написали следующее: "Теперь можно и пенсионный возраст до 70 лет поднять".

Присоединилась к рассказу о том, как надо относиться к старшим Ольга Бузова. Ее 13,4 млн подписчиков узнали: надо поддерживать финансово бабушек и дедушек, так как внуки — единственная опора для них. Бузова подчеркнула, что всегда помогает своим родным.

Ранее "Правда.Ру" писала, что правительство внесло проект закона о пенсионной реформе на рассмотрение в Государственную Думу. Предполагается, что мужчины смогут рассчитывать на поддержку государства с 65, а женщины — с 63 лет.

Читайте также:

Почему Чингиз-хан был справедливей и честней Дмитрия Медведева

Кремль честно рассказал об отношении Путина к пенсионной реформе