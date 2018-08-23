Учителей и школьников хотят одеть в военную форму

Одеть педагогов и учеников в военную форму. С такой идеей выступил депутата Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. Инициативу он оформил письменно и направил министру образования РФ Ольге Васильевой.

Петров уверен, что эталоном для формы современных учащихся должная стать форма школьников 1930–1960-х годов. Правильно, по мнению депутата, было бы и учителей одеть одинаково, в их одеянии должны обязательно присутствовать элементы униформы II мировой войны.

Предупреждая логичный вопрос: зачем стране такое нововведение, Петров рассказал о повышении патриотизма. Автор инициативы полагает, пилотка и форма заставят подростков и детей гордиться родиной.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что подавляющее большинство россиян поддержали идею ввести обязательную школьную форму для учеников. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским холдингом "Ромир". Единый дресс-код в образовательных учреждениях хотели бы видеть 92 процентов опрошенных. По их мнению, форма играет положительную роль в учебном процессе. Например, из числа проголосовавших "за", почти 60 процентов пояснили свое желание тем, что школьная форма дисциплинирует учеников. Треть одобривших идею считают, что форма способствует концентрации школьника на учебе.

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