Дзюба: сборная России хотела вбить Виду в поле за "Слава Украине"

Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал о своей реакции и реакции его партнеров из российской национальной сборной на выходку хорвата Домагоя Виды. Напомним, после четвертьфинального матча с Россией Вида совместно с тренером Огненом Вукоевичем записали видео, на котором кричали "Слава Украине!".
По словам Дзюбы, Вида не ведает, что творит. Сначала, заявил российский форвард, когда стало известно о его выходке, ему с партнерами по команде захотелось "вбить его в землю". Но позже, по признанию Дзюбы, российские футболисты остыли. Тем более, подчеркивает Артем, Домагой Вида принес свои извинения.
Также нападающий национальной сборной рассказал о том, что происходило в российской раздевалке после поражения от хорватов. Так, по словам, Дзюбы, после игры там сначала стояла гробовая тишина. Потом слово взял опытный защитник Сергей Игнашевич, после перед командой выступили Федор Смолов и сам Дзюба.
Напомним, что чемпионат мира по футболу-2018 стал самым удачным для сборной России по футболу. Так, отечественные футболисты еще ни разу до этого на мировом первенстве не проходили дальше группового этапа. На мундиале этого года же российские футболисты не только вышли из группы, но и обыграли в плей-офф грозную Испанию. Но потом, в напряженном и тяжелом матче за путевку в полуфинал, проиграли хорватам.
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