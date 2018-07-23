Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России получили документы о проведении референдума по вопросу об внесении коррективов в пенсионное законодательство. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на заявление секретаря комиссии Майи Гришиной.
"В ЦИК на прошлой неделе поступило уведомление от Мосгоризбиркома по вопросу возможного проведения референдума об изменении пенсионного законодательства", - рассказала Гришина.
Она добавила, что документы находятся в процессе обработки, и этот вопрос будет поставлен на заседании Центризбиркома. "Пока дата рассмотрения этого вопроса не определена, но оно должно состояться в ближайшее время", - добавила Гришина. Согласно законодательству, ЦИК РФ обязан рассмотреть этот вопрос в течение 10 дней.
Напомним, 17 июля инициативная группа представителей КПРФ подала в Мосгоризбирком документы на проведение такого референдума. На него предлагается вынести один вопрос: "Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?"
Для проведения референдума необходима регистрация инициативных подгрупп в избирательных комиссиях не менее половины регионов страны.
На заседании ЦИК должен определить, соответствуют ли документы, поданные инициативной группой, и сформулированный вопрос законодательству, после чего горизбирком примет решение о возможности регистрации инициативной группы.
В июне правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет. На прошлой неделе Госдума приняла законопроект о пенсионной реформе в I чтении.
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