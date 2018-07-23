Власть заставят провести референдум по пенсионной реформе?

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России получили документы о проведении референдума по вопросу об внесении коррективов в пенсионное законодательство. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на заявление секретаря комиссии Майи Гришиной.

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"В ЦИК на прошлой неделе поступило уведомление от Мосгоризбиркома по вопросу возможного проведения референдума об изменении пенсионного законодательства", - рассказала Гришина.

Она добавила, что документы находятся в процессе обработки, и этот вопрос будет поставлен на заседании Центризбиркома. "Пока дата рассмотрения этого вопроса не определена, но оно должно состояться в ближайшее время", - добавила Гришина. Согласно законодательству, ЦИК РФ обязан рассмотреть этот вопрос в течение 10 дней.

Напомним, 17 июля инициативная группа представителей КПРФ подала в Мосгоризбирком документы на проведение такого референдума. На него предлагается вынести один вопрос: "Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?"

Для проведения референдума необходима регистрация инициативных подгрупп в избирательных комиссиях не менее половины регионов страны.

На заседании ЦИК должен определить, соответствуют ли документы, поданные инициативной группой, и сформулированный вопрос законодательству, после чего горизбирком примет решение о возможности регистрации инициативной группы.

В июне правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет. На прошлой неделе Госдума приняла законопроект о пенсионной реформе в I чтении.