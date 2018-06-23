Путин поздравил выпускников школ

Глава Российской Федерации поздравил всех выпускников российских школ с окончанием учебы. В своем официальном видеообращении Владимир Путин заявил, что впереди у них большой и важный этап в жизни. Этап открытий, увлечений и стремлений.

Президент РФ посоветовал ученикам ставить перед собой взрослые, значимые, серьезные цели. По его мнению, нынешние выпускники готовы к этому, а школа дала им необходимый багаж для успешного вступления во взрослую жизнь.

Не обошел стороной российский президент и то, как быстро нынешние школьники осваивают новые технологии. В том, что выпускники многое умеют и знают, Владимир Путин видит их собственную заслугу. Но, по мнению президента, не стоит забывать об уважении и признательности к родителям, учителям и наставникам — за труд, мудрость и терпение.

Именно такие люди, как нынешние выпускники — самостоятельные, умные, заинтересованные и ответственные — способны преобразить страну, заявил Владимир Путин.

"Не ограничивайтесь только лайками в социальных сетях — действуйте. Приобретайте новые знания, дерзайте", — пожелал выпускникам президент Российской Федерации Владимир Путин.

Читайте также:

Сколько стоит окончание школы | Правда. Ру