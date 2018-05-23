Никита Белых рассказал о своей миссии в колонии

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых хотел бы получить в колонии должность библиотекаря.

Фото: www.belyh.ru

Как пояснила заместитель председателя ОНК Москвы Ева Меркачева, белых считает, что может организовать работу библиотеки колонии на принципиально ином уровне.

"Когда он был в "Матросской тишине", то поразился, что там библиотекари - как книгоноши в XIX веке. Нет у них ни каталогов, ничего. Еще он предположил, что мог бы преподавать другим осужденным", - рассказала Меркачева.

Напомним, 1 февраля суд приговорил бывшего губернатора к восьми годам колонии строгого режима. Также суд назначил ему более 48 миллионов рублей штрафа.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что бывший губернатор Кировской области, а ныне содержанец СИЗО Никита Белых женился на Екатерине Рейферт. Об этом сообщила сама невеста в своем "фейсбуке".

Теперь она Екатерина Белых, познакомилась дама со своим избранников весной прошлого года. В начале августа Пресненский суд Москвы разрешил Белых заключить брак с Рейферт. В октябре суд допросил женщину, после чего ей дали увидеться с экс-главой Кировской области.

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