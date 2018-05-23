"Ты русский или где?": откажутся ли чиновники от заграничных отпусков

Предприниматели предложили власть имущим сказать "нет" отдыху в "санкционных" странах. Они направили инициативу спикерам Совфеда и Госдумы Валентине Матвиенко и Вячеславу Володину.

Представители бизнеса отмечают, что их проект надо рассмотреть срочно, так как госслужащие уже планируют летние каникулы. Предлагается за нарушение карать лишением должности.

По мнению, главы бизнес-патриотов Рахмана Янсукова парламентарий должен превратиться в образец для подражания. Именно поэтому ему негоже проводить каникулы на территории государств, что ввели санкции против РФ.

Кроме того, предпринимателей обеспокоил и риск вербовки. Ведь чиновники едут отдыхать с семьей, а чадо — самый "работающий" рычаг, если необходимо надавить на человека.

В этом контексте стоит отметить, что в РФ существует запрет покидать родину для некоторых госслужащих. Например, уже более четырех лет служащих силовых структур лишили возможности посещать 120 стран.