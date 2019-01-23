В школах могут ввести единые стандарты на бесплатное питание

Национальный родительский комитет России предложил ввести стандарты бесплатного питания в общеобразовательных школах России. Глава комитета Ирина Волынец направила соответствующее обращение министру просвещения Ольге Васильевой и руководителю Министерства труда Максиму Тополину.
На данный момент в регионах самостоятельно определяют, какое питание для детей будет организовано для детей бесплатно. Авторы инициативы из Национального родительского комитета предлагают ввести единые стандарты бесплатного питания. На рассмотрение выдвинули обсуждение завтраков и обедов в школе, а также в профессиональных учебных заведений, которые посещают подростки до 18 лет.
Данное предложение поступило после инцидентов с голодными обмороками детей в Кемеровской области.
Ранее Правда.Ру сообщала о том, что в школах Кузбасса начались массовые голодные обмороки учащихся. Об этом 23 января депутатам областного совета рассказал уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын, ссылаясь на многочисленные сообщения классных руководителей.
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