В РАН извинились за "ошибку" с присвоением почетного звания патриарху

Российская академия наук (РАН) назвала информацию о присвоении звания почетного профессора РАН патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко ошибочной. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

"Президиум Российской академии наук сообщает, что анонс заседания Президиума РАН, объявленный аппаратом РАН и разосланный пресс-службой организации 18 января, включал в себя неверную информацию", — говориться в официальном сообщении академии.

В связи с произошедшим инцидентом Российская академия наук (РАН) приносит свои извинения и патриарху Кириллу и Валентине Матвиенко. В Академии также отметили, что надеятся на понимание и дальнейшее продолжение сотрудничества. На данный момент в организации готовятся предложения по внесению изменений и дополнений в нормативные правовые акты, которые касаются предоставления права РАН на учреждение почетных званий выдающимся деятелям мировой культуры, ученым, государственным и общественным деятелям.

Напомним, что церемония присуждения звания почетного профессора РАН патриарху Кириллу и Валентине Матвиенко должна была состояться 22 января.

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