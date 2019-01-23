Роспотребнадзор объявил о безвредности противогололедных реагентов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что статистика не подтверждает предположение о том, что противогололедные реагенты могут обострить хронические заболевания. Об этом сообщает информационное агентство "Интерфакс".

Анна Попова отметила, что есть аргументы использовать реагенты, а мнения о том, что они влияют на здоровье, обостряя хронические заболевания не подтверждаются статистикой. Данный вопрос обсуждался на заседании внутрифракционной группы "Единой России" в Госдуме.

Правительство Москвы не раз заявляло о том, что не собирается отказываться от использование противогололедных реагентов. Для уборки улиц используют композиции хлористого кальция и натрия, а также композиции мраморного щебня, соли муравьиной кислоты и хлорида натрия. В этом году власти потратили около 6 миллиардов рублей на закупку химикатов для уборки.

В декабре прошлого года в департаменте здравоохранения Москвы выразили уверенность, что реагенты не вызывают аллергической реакции у детей.

Ранее Правда.Ру сообщала о том, что законопроект депутата Госдумы Олега Лебедева предполагает введение запрета на применение химических реагентов на тротуарах — эти вещества считаются опасными для здоровья людей. Данную инициативу поддержали в Совете по правам человека при президенте РФ и предлагают внести поправки в закон "Об охране окружающей среды", а также дополнить новой статьёй Кодекс об административных правонарушениях.

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