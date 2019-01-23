В школах Кемеровской области участились голодные обмороки детей

В школах Кузбасса начались массовые голодные обмороки учащихся. Об этом 23 января депутатам областного совета рассказал уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын, ссылаясь на многочисленные сообщения классных руководителей.

— Эти случаи не единичные, сначала был один ребенок, теперь покатился целый ком, — подчеркнул правозащитник.

По мнению эксперта, голодание детей вызвано бедностью их родителей, которые не в состоянии каждый день устраивать дома полноценные завтраки и платить по 50 рублей за школьные обеды. В основном подобные случаи происходят в сельских школах, а также с детьми, которых привозят на учебу в городские школы из поселков.

Кислицын отметил, что возможным вариантом решения проблемы может быть возрождение "шефства" предприятий региона над образовательными учреждениями. Пока это удалось сделать только в из школ, которой коммерческая структура оказывает помощь для обеспечения обедами 11 учеников.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Роспотребнадзор планирует запретить детям приносить с собой в школы иду из дома.

Источник фото: "Правда.Ру"

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