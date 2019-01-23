Льготы за пользование электроплитами будут отменены

В Министерстве экономики предложили вернуть проект социальной нормы потребления электроэнергии. Данную инициативу обсудят на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака сегодня, 23 января.

Среди основных положений эксперты рассмотрят нормы, по которым к 2033 году для владельцев электрических плит и сельского населения будут отменены льготы. На данный момент для этой группы населения России установлен коэффициент 0,7. Помимо этого власти хотят ввести дифференциацию тарифов для населения страны. Таким образом базовый тариф будет учитывать до 300 киловатт — часов в месяц, повышенным тарифом станет использование до 500 киловатт. "Экономически обоснованный" тариф будет рассчитан для тех, кто использует свыше 500 киловатт.

В некоторых северных регионах страны пороги тарифов могут увеличить до 500 и 700 киловатт-часов в месяц. Льготы, по словам чиновников, смогут получить те, кто используют электричество для отопления жилища, не имея другого выхода. В правительстве отметили, что важно устранить все изъяны регулирования, приводя в пример олигархов, которые платят столько же, сколько и пенсионеры, но потребляют намного больше.

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