В Госдуме предложили изменить Конституцию РФ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов выступил с заявлением о том, что стало необходимо принять закон о Конституционном собрании. Об этом спикер рассказал в интервью телеканалу RT.

По мнению Михаила Емельянова, такая мера связана с тем, что в стране сильно изменилось соотношение общественно-политических сил, а значит и назревает необходимость изменения Конституции Российской Федерации.

По главному закону страны, положение таких глав, как "Основы конституционного строя", "Права и свободы человека и гражданина", а также, "Конституционные поправки и пересмотр Конституции" не могут быть изменены Федеральным Собранием. Для этого необходимо Конституционное собрание, но закон о нем не принят до сих пор.

Напомним, что депутат Госдумы Владимир Бортко внес на рассмотрение нижней палаты правление законопроект "О Конституционном собрании РФ" еще в ноябре 2017 года. Однако закон так и не приняли. Другой спикер Госдумы, Вячеслав Володин, ранее не раз высказывался о возможном расширение полномочий Федерального собрания в вопросах парламентского контроля правоприменения.

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