Для провинившихся судей введут новое наказание

Президент Владимир Путин предложил ввести для провинившихся судей такое наказание, как понижение в квалификационном классе. Для судей это то же, что и для военных — звание, сообщает ТАСС.

Это будет мера дисциплинарной ответственности. У судей шесть квалификационных классов: высший, первый, второй, третий, четвертый и пятый.

"Предлагается ввести новую меру дисциплинарной ответственности судей — понижение квалификационного класса, разумеется, нужно определить критерии, четко отделяющие судебную ошибку от дисциплинарного проступка", — уточнил президент.

Путин также заявил о необходимости дополнительных полномочий помощников судей, к примеру, подготовку проекта судебных решений, тем более, что "это давно стало практикой".

Еще один принципиальный момент, на котором настаивает глава государства,- внедрение информационных технологий, в том числе автоматизированное распределение дел между судьями и обязательную аудиозапись заседаний.

По сути предложение президента устраняет существующую дисциплинарную дискриминацию — мер наказания у судей на ступень меньше, чем у чиновников и военных.

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