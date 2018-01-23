Президент Владимир Путин предложил ввести для провинившихся судей такое наказание, как понижение в квалификационном классе. Для судей это то же, что и для военных — звание, сообщает ТАСС.
Это будет мера дисциплинарной ответственности. У судей шесть квалификационных классов: высший, первый, второй, третий, четвертый и пятый.
"Предлагается ввести новую меру дисциплинарной ответственности судей — понижение квалификационного класса, разумеется, нужно определить критерии, четко отделяющие судебную ошибку от дисциплинарного проступка", — уточнил президент.
Путин также заявил о необходимости дополнительных полномочий помощников судей, к примеру, подготовку проекта судебных решений, тем более, что "это давно стало практикой".
Еще один принципиальный момент, на котором настаивает глава государства,- внедрение информационных технологий, в том числе автоматизированное распределение дел между судьями и обязательную аудиозапись заседаний.
По сути предложение президента устраняет существующую дисциплинарную дискриминацию — мер наказания у судей на ступень меньше, чем у чиновников и военных.
Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!
Представитель группы либерал-демократов в Парламентской ассамблее Совета Европы датчанин Майкл Ааструп Йенсен потребовал от России выполнения условий, чтобы делегация нашей страны могла вернуться в ПАСЕ. При этом он обвинил Россию в шантаже.
Представитель группы либерал-демократов в Парламентской ассамблее Совета Европы датчанин Майкл Ааструп Йенсен потребовал от России выполнения условий, чтобы делегация нашей страны могла вернуться в ПАСЕ. При этом он обвинил Россию в шантаже.
Китайские военные считают, что Пекин и Москва должны вместе противостоять давлению со стороны Вашингтона.
Поговаривают, что у каждого человека есть двойники. Увидеть свое зеркальное отражение, значит встретить свою смерть.