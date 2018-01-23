Оренбургский министр переплюнул ульяновских курсантов клипом про "распил" бюджета

В Оренбурге региональный министр и его замы "отожгли", приведя в шок губернатора и коллег клипом про распил бюджета. Министр лесного и охотничьего хозяйства Виктор Тонких и три его заместителя сняли клип про бюджетные растраты с мужским стриптизом.



Оренбургский минсельхоз отжигает

Чиновники уже уволены, но ажиотаж успели воздать. Министр и замы исполняют в клипе главные роли. В начале видео чиновники сидят за рабочим столом, пьют пиво и играют в карты на фоне мешка с надписью "Бюджет". Затем начинается нечто, не поддающееся логике.

Министр зачитывает "указы губернатора" о том, что в лесу появились "косматые чудовища" и в связи с этим надо развивать внутренний туризм. Затем действие происходит на взлетной полосе, из самолета выходят эти же чиновники, но одетые в женские старинные костюмы.

"Женщин" шлепают пониже спины, загружают в автомобиль, они пьют алкоголь, ругаются, показывают разное оружие. В конце ролика некий чиновник в возрасте танцует импровизированный танец у шеста.

Заставка начинается с сообщения "Рабочие будни Минлесхоза". Отмечается, что ролик был снят "в рабочее время, на рабочем месте, с использованием служебной техники".

Когда губернатору Юрию Бергу показали это видео, он с первых же минут принял решение об увольнении ретивых подчиненных. "Можно закрыть глаза на глупость молодых ульяновских курсантов. Но возраст и положение этих артистов позволяют им претендовать только на премию Дарвина", — прокомментировал поступок глава региона.

Интересно, что в съемках принял участие бывший заместитель начальника управления охотничьего хозяйства Минлесхоза Артем Никулин, осужденный за взяточничество.

И.о. министра лесного и охотничьего хозяйства назначен Владимир Морозов, в прошлом занимавший пост замминистра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.