Вейп-апокалипсис: регионы России получат право УНИЧТОЖИТЬ всю никотиновую торговлю

Парламентский комитет, отвечающий за вопросы здравоохранения, выступает за то, чтобы местные власти получили больше полномочий в регулировании торговли никотиновыми изделиями.
Это может дойти до тотального запрета на их реализацию в отдельных частях страны, как указано в предварительных рекомендациях по инициативе о контроле за оборотом табака и подобных товаров. Документ доступен редакции РИА Новости.
Идею подали представители федерального правительства еще в конце сентября. По словам руководителя комитета Сергея Леонова, ранее под строгим надзором находились лишь этапы изготовления, вывоза и завоза такой продукции, а теперь акцент сместится на этапы распространения в больших и малых объемах. Кроме того, проект наделяет провинции возможностью корректировать правила размещения точек сбыта.
В рекомендациях подчеркивается целесообразность доработки текста, чтобы позволить областям вводить свои барьеры для уличной торговли этими товарами, включая радикальный вариант с полным отключением от рынка в границах конкретного края.
Леонов отметил, что сейчас подпольный сегмент, особенно в сегменте электронных сигарет, превышает шестьдесят процентов от общего объема. Он уверен: новая система разрешений поможет очистить рынок от сомнительных изделий, которые таят в себе повышенную угрозу для самочувствия населения.
В итоге комитет одобряет суть поправок к законам о надзоре за табаком и принципах самоуправления в субъектах, советуя нижней палате парламента проголосовать за них на старте рассмотрения.
